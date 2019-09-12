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Büyükyılmaz: “Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, mühimmat deposundaki patlamayı bahane ederek olayı “Kıbrıs askersizleştirilmeli” diye kullananlar olduğunu savunarak, “Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak” dedi.

Büyükyılmaz: “Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, mühimmat deposundaki patlamayı bahane ederek olayı “Kıbrıs askersizleştirilmeli” diye kullananlar olduğunu savunarak, “Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:56
Büyükyılmaz: “Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak”

“MÜHİMMAT DEPOSUNDAKİ PATLAMAYI BAHANE EDEREK OLAYI “KIBRIS ASKERSİZLEŞTİRİLMELİ” DİYE KULLANANLAR VAR…”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, mühimmat deposundaki patlamayı bahane ederek olayı “Kıbrıs askersizleştirilmeli” diye kullananlar olduğunu savunarak, “Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak” dedi.
Türk askerine ve Türkiye’ye saldırmayı bir alışkanlık haline getiren malum kesimlerin söz konusu olayı bu yönde kullanıldığını söyleyen Büyükyılmaz, “Devlet düşmanlığınız gözünüzü bu kadar karartmasın. Bu devlet siz isteseniz de istemeseniz de yaşayacak ve yoluna devam edecek. Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sağlayacak” dedi.

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Yazılı açıklamasında patlamadan duydukları üzüntüyü dile getiren, geçmiş olsun dileklerini de ileten Büyükyılmaz, “Konunun araştırılacağından, gereken tedbirlerin alınacağından kuşkumuz yok” ifadelerine yer verdi.
Kıbrıs’ın turizm adası olduğuna işaret eden YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “Açıklamalarda ve yayınlarda oldukça dikkatli olunması önemli”  dedi.
 

Son Güncelleme: 12.09.2019 16:31
Anahtar Kelimeler:
Turan Büyükyılmaz
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