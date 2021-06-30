banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Kalp sağlığı böyle güvence altına alınamaz...
Kalp sağlığı böyle güvence altına...
Nisap yoksa siz niye varsınız!
Nisap yoksa siz niye varsınız!
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Büyükyılmaz: “Teknecik’teki koyu renk dumanın bacadan çıkan emisyon değerleriyle ilgisi yok”

30 Haziran 2021 Çarşamba 17:30
Büyükyılmaz: “Teknecik’teki koyu renk dumanın bacadan çıkan emisyon değerleriyle ilgisi yok”
banner337

KIB-TEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI TURAN BÜYÜKYILMAZ, EL-SEN GENEL BAŞKANI KUBİLAY ÖZKIRAÇ’IN İDDİALARINI YALANLADI
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, koyu renk dumanın Teknecik Elektrik Santrali’ndeki sadece Buhar Türbini Santrali ünitesinin bacasından çıktığını, bunun da yakıt hava karışımında hava miktarının az olduğu anlamını taşıdığını ve bacadan çıkan emisyon değerleriyle ilgisi olmadığını açıkladı. 
Büyükyılmaz, şu anda Buhar Santrali bacası dahil tüm bacalardan çıkan dumanın renginin rutin çalışma standart rengine döndüğünü de belirtti.
Büyükyılmaz, EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’ın Teknecik Elektrik Santrali’nden kirli dumanların yükseldiğine ve bunun da kalitesiz akaryakıt kullanımından kaynaklandığına yönelik iddialarını yalanladı. 
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, her gelen parti yakıta ait numunelerin standartlara uygun olarak, numune almaya yetkili bağımsız gözlemci firma tarafından ve Teknecik personelinden oluşan ekibin gözetiminde alındığını belirterek, bu numunelerin uluslararası akredite laboratuvara analiz için gönderildiğini kaydetti.
Bu uygulamanın yakıt alımında uygulanan rutin uygulama olup uluslararası standartlar dahilinde olduğunu vurgulayan Büyükyılmaz, son dönemde alınan akaryakıta ait analiz sonuçları ile Kıb-Tek akaryakıt spesifikasyon tablosunu da paylatı. 
“KALİTESİZ AKARYAKIT KULLANILDIĞI İDDİALARI ASILSIZDIR”
Büyükyılmaz, “Uluslararası akredite SGS (Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.) firmasının Mersin laboratuvarında yapılan analizlerde tüm parametrelerin test sonuçları teknik şartnamede tanımlanan  limit değerler dahilinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle kalitesiz akaryakıt kullanıldığı iddiaları asılsızdır” dedi.
Teknecik Santrali’nde toplamda 10 baca bulunduğunu ve koyu renk dumanın sadece Buhar Türbini Santrali çalışan ünitesinin bacasından çıktığını aktaran Büyükyılmaz, Dizel Santrallerin bacalarından çıkan duman renginin normal düzeyde olduğunu vurguladı.

banner341
“Bacadan çıkan dumanın koyu renk olması yakıt hava karışımında hava miktarının az olduğunu ifade etmektedir. Bunun bacadan çıkan emisyon değerleri ile ilgisi bulunmamaktadır” diyen Büyükyılmaz, 2021 ilkbahar dönemi ve Haziran ayının bu haftasına kadarki süre içerisinde puant yüklerin düşük olması nedeni ile ihtiyaç duyulmadığından ve daha ekonomik üretim yapılması amacı ile sadece küçük güce sahip Dizel Santral üniteleri çalıştırıldığı, büyük güce sahip Buhar Türbini Santrali ünitelerinin ise devre dışı tutulduğu bilgisini verdi.
“TÜM BACALARDAN ÇIKAN DUMANIN RENGİ, RUTİN ÇALIŞMA STANDART RENGİNE DÖNDÜ”
Büyükyılmaz şöyle devam etti:
“Dizel Santrallerin çalıştırılmasına bağlı olarak yakıt seperatörlerinde oluşan ve sadece buhar türbini santrali tarafından ek yakıt olarak kullanılabilen slaç yakıt bu süre zarfında Buhar Santrali’nin günlük tankına aktarılmıştır. Hafta başından itibaren artan sıcaklara bağlı olarak artan enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile 28 Haziran 2021 tarihinde Buhar Santrali’nin 1. Ünitesi devreye alınmıştır. Bu tarih itibarı ile slaç yakıt da kullanılmaya başlanmıştır.
Buhar santralleri ilk devreye girdiğinde yakıcı (burner) sorunu yaşanması olağan bir durumdur ve santral stabil duruma gelene kadar yakıcılar devre dışı kalabilir. Yakıcıların devre dışı kalması ile yakıt hava oranında değişim yaşanmakta ve bacada koyu duman gözlemlenebilmektedir. Normalde bu süreç içerisinde santralin düşük yükte tutulması amaçlanır. Ancak santralin devreye yeni girdiği günden itibaren aşırı sıcaklara bağlı artan enerji ihtiyacı ve tüketicilerde enerji kesintisi yapılmaması adına santral yüksek yükte çalıştırılmak zorunda kalınmıştır.
Bu duruma ilaveten Buhar Santrali’nin günlük yakıt tankında bulunan bir miktar sulu slacın da kullanımına bağlı olarak zaman zaman dumanın daha koyu renk aldığı gözlemlenmiştir.
Şu anda Buhar Santrali bacası dahil tüm bacalardan çıkan dumanın rengi rutin çalışma standart rengine dönmüştür.”

AKARYAKITA AİT ANALİZ SONUÇLARI İLE KIB-TEK AKARYAKIT SPESİFİKASYON TABLOSU EKTEDİR - 1

AKARYAKITA AİT ANALİZ SONUÇLARI İLE KIB-TEK AKARYAKIT SPESİFİKASYON TABLOSU EKTEDİR - 2

 

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2021 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay, Polis Haftası ve Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümünü kutladı
Canaltay, Polis Haftası ve Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümünü kutladı
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Dış Basın Birliği heyetini kabul etti
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Dış Basın Birliği heyetini kabul etti
Girne Belediyesi “Genç Düşün Yaşama İvme Kat” sloganıyla oluşacak Gençlik Platformu’nu kamuoyuna tanıttı
Girne Belediyesi “Genç Düşün Yaşama İvme Kat” sloganıyla oluşacak Gençlik Platformu’nu kamuoyuna tanıttı
4 tabip örgütü: “Eksiklikler hastaların aldığı sağlık hizmetini etkiliyor”
4 tabip örgütü: “Eksiklikler hastaların aldığı sağlık hizmetini etkiliyor”
Turizmde cezaevi modeli aşılamıyor
Turizmde cezaevi modeli aşılamıyor
Lapta Mezarlığı’nın güneyinde yangın çıktı
Lapta Mezarlığı’nın güneyinde yangın çıktı
Maliye, 2018 ve önceki yıllar için vergi indirimini 27 Aralık’a uzattı
Maliye, 2018 ve önceki yıllar için vergi indirimini 27 Aralık’a uzattı
Yarın da elektrik kesintisi var!
Yarın da elektrik kesintisi var!
EL-SEN: “Teknecik’ten yükselen kirli dumanların nedeni son alınan akaryakıtların kalitesiz olmasıdır”
EL-SEN: “Teknecik’ten yükselen kirli dumanların nedeni son alınan akaryakıtların kalitesiz olmasıdır”
Sennaroğlu, Polis Genel Müdürü Soyalan ve heyetini kabul etti
Sennaroğlu, Polis Genel Müdürü Soyalan ve heyetini kabul etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim