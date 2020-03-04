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Büyükyılmaz: “Seçim istihdamları UBP-HP hükümetinin ayıplarından biridir”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce hükümet tarafından KIB-TEK’e 13 kişilik istihdam yapıldığını ileri sürerek, bunun “UBP-HP Koalisyon Hükümetin en büyük ayıplarından biri olduğunu “savundu. 

Büyükyılmaz: “Seçim istihdamları UBP-HP hükümetinin ayıplarından biridir”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce hükümet tarafından KIB-TEK’e 13 kişilik istihdam yapıldığını ileri sürerek, bunun “UBP-HP Koalisyon Hükümetin en büyük ayıplarından biri olduğunu “savundu. 

04 Mart 2020 Çarşamba 12:14
Büyükyılmaz: “Seçim istihdamları UBP-HP hükümetinin ayıplarından biridir”
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Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce hükümet tarafından KIB-TEK’e 13 kişilik istihdam yapıldığını ileri sürerek, bunun “UBP-HP Koalisyon Hükümetin en büyük ayıplarından biri olduğunu “savundu. 
Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “UBP’nin her seçim öncesi  iktidarda iken yaptığı bu seçim yatırımı, maalesef bu seçimlerde de tekrarlanmıştır. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı olan şahıs daha önce yapılan sınavlara şaibe karıştığı iddiası ile o sınavları iptal etmişti. Meğer sınavsız sadece partilileri istihdam etmek için o sınavlar iptal edilmiş. UBP’nin ortağı HP, bu seçim yatırımından dolayı ortağını suçlayarak bu ayıptan kurtulamaz” iddiasında bulundu. 

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Hükümet programında “ Yapılacak istihdamlarda her iki partinin de bilgisi olacağının” yazılı olduğuna dikkat çeken Büyükyılmaz, “HP, bu istihdamlardan haberi yoktu ise Hükümetteki pozisyonu ayıplı bir pozisyondur. Bu istihdamlardan haberi vardı ise ve sırf koltuk uğruna bu partizanlığa sessiz kaldı ise bu daha büyük ayıptır” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 04.03.2020 15:17
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