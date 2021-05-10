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Büyükyılmaz: Özkıraç’ı masaya çağırdık fakat gelmedi

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:00
Büyükyılmaz: Özkıraç’ı masaya çağırdık fakat gelmedi
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ARABULUCULUK GİRİŞİMİ SONUÇ VERMEDİ, GREV GECEYARISI BAŞLAYACAK

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç'ı masaya çağırdıklarını ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi. 

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Büyükyılmaz, "EL-SEN'in bu gece saat 24.00 itibari ile genel grev olarak başlatacağı eylemde arabulucu olarak Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık aramıza katıldı. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası Özkıraç'la görüşme yapıp beklentilerini bizlere aktardı. Bu beklentiler üzerine çalışmalar yaptık, bu çalışmaların da ana noktası 20 Nisan tarihinde EL-SEN'in bizlere yazmış olduğu bir yazı sonrasında 8 maddelik bir malzemenin eksik olduğu ve bunların tamamlanmasıyla ilgili görüşme talepleriydi" dedi. 

Bu malzemelerin yüzde 90'ına yakınının mevcut olduğunu belgeli olarak kanıtlayacak bir çalışma yapıldığını açıklayan Büyükyılmaz, çalışmanın hangi ambarda hangi malzemelerin olup olmadığına dair gerekli maddelerin tamamlanmasıyla yazı ekine konduğunu kaydetti.  "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ilık'tan talep edilen toplu iş sözleşmesiyle ilgili sendikanın beklentileri kapsamında yönetim kurulundan bir talebi oldu" bilgisini paylaşan Turan Büyükyılmaz, "Bizlerde çalışmalarımızı yaptık 17 Mayıs 2021'de saat 11.00'da sendikayla ilgili komitenin bu göreve hazır olduğunu ve masaya oturacağımızı dile getirdik" şeklinde konuştu.

 Büyükyılmaz şöyle devam etti;  "Depolarda eksik malzeme olmadığını gösteren evrakları Çelebi Ilık'a ilettik, kendiside sendikaya gönderdi. Sendika ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ilık ile görüştükten sonra bunu kabul etmediğini ve kendisinin artık  yönetim veya genel müdürle değil, hükümet yetkilileriyle görüşeceği şeklinde geri dönüş yaptı. Ayrıca ilettiğimiz yazıları da geri gönderdi. Birkez daha Özkıraç'ı masaya davet ederek, konuşarak anlaşabileceğimizi söyledim. 'Benim muhattapım Başbaban Ersan Saner ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'dır' yanıtını verdi. Tüm bu konuşmaları Sayın Bakan'a anlattım . Sonuç olarak görüşmeler askıya alındı. Bugün saat 24.00'te grev başlıyor"

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Son Güncelleme: 10.05.2021 22:04
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