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Büyükyılmaz: “Özersay iddialara cevap vermek zorunda”

Büyükyılmaz: “Özersay iddialara cevap vermek zorunda”

06 Eylül 2019 Cuma 14:38
Büyükyılmaz: “Özersay iddialara cevap vermek zorunda”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz,Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, El-Sen yetkilileri ile yaptığı özel görüşmede kablo ile elektriğin ülkeye gelmesinin hayal olduğunu söylediğinin iddia edildiğini, Kudret Özersay’ın bu iddialarına cevap vermek zorunda olduğunu savundu. 
Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Kablo ile elektriğin bu ülkeye getirilmesi bir hayal midir? Bu hayal karşısında hükümetin küçük ortağının tavrı nedir?” diye sordu. 
Gerek hükümet programında, gerekse bu hükümetin 300 günlük vaatler listesinde enterkonnektekablo ile elektrik konusunun önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Büyükyılmaz, şöyle devam etti: 

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“Sayın Kudret Özersay, bu ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi projesine inanmamakta mıdır? İnanmıyorsa bunu Hükümet programına niye koymuş ve özelliklede daha 3 gün önce açıklanan 300 günlük vaat listesine niye ekletmiştir.
Öte yandan yine bugün bir gazetemizde de yer aldığı üzere eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim, kendi dönemlerinde yapılan elektrik jeneratörü ihalesinde kurumun milyonlarca dolarlık zarara uğratılmasını önlemeye çalıştıklarını, bir ihaleyi iptal etmek zorunda kaldıklarını bu sürede bir çok Hükümet yetkilisinin ve siyasinin telefon açıp lobi yaptığını itiraf etmiştir. Şu anda da benzer bir ihale açılması söz konusudur. Kurumun milyonlarca doları birilerinin cebine girecektir. Bu jeneratör ihalesinin ısrarla yapılmasını isteyen sendika ve siyasi partiler, acaba bu jeneratör lobisinin bir parçası mıdır?
Temiz toplum, temiz siyaset diye diye belli yerlere gelenlerin düştüğü içler acısı durum siyasetimizin de durumunu yansıtmaktadır.”
 

Son Güncelleme: 06.09.2019 18:51
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