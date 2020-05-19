Büyükyılmaz: “19 Mayıs Türkün tarihe yeniden tutunduğu gündür”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Türk milleti için 19 Mayıs tarihinin ayrı bir önemi olduğunu, bugünün tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin tarihe yeniden tutunduğu gün olduğunu vurguladı.

Büyükyılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un, bir avuç insanla Samsuna çıkan Ulu Önder Atatürk’ün Kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olduğunu, milletin bugünü bayram olarak ne kadar büyük bir coşku ile kutlasa az olduğunu söyledi.



Büyükyılmaz, “101. yıldönümünü kutladığımız 19 Mayısın milletimiz var oldukça aynı coşku ve ruhla kutlanacağına inanıyor, Ulu Önderimizi ve kahraman mücadele arkadaşlarını rahmetle anıyoruz” dedi.