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Büyükoğlu’ndan akaryakıt tekellerine, marketlere ve hükümete soru

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, döviz kurlarındaki düşüşe dikkat çekerek, “Döviz artışına endeksli olarak artırıldığı söylenen akaryakıt ve market fiyatları, dövizdeki düşüş göz önüne alınarak geri çekilecek mi? Hükümet edenler bunları denetleyecek mi?” diye sordu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:51
Büyükoğlu’ndan akaryakıt tekellerine, marketlere ve hükümete soru

Son zamların ve iyice pahalılaşan hayatın halkı günden güne ciddi bir çıkmaza soktuğunu kaydeden Büyükoğlu, “sözüm ona zamları döviz kurlarındaki artışa göre yapan akaryakıt şirketleri, 5 günde bir yapacakları düzenlemelerde dövizdeki düşüşü göz önünde bulundurmayacak mı?” diye sordu. Büyükoğlu akaryakıt fiyatlarının yanısıra, marketler arasında ürün bazında ciddi fiyat farkları olduğunu, artışlar karşısında dövizi gerekçe gösterenlerin, dövizdeki düşüşe uygun şekilde fiyatları aşşağı çekmeleri gerektiğini söyledi.

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“Ekonomik krizler emekçi halkı fakirleştirirken, yeni zenginler yaratır. Ülkemizde de maalesef pandemi süreci başladığından beri farklı şehirlere bayi açan Süpermarketleri, devleti tehdit edip istediğini alan, halka benzin yok deyip, fiyat zamlanınca satacak benzin bulan akaryakıt şirketlerini ibretle izlemekteyiz” diyen Büyükoğlu, içinde yaşadığımız sistemin her zaman fırsatçılar yaratacağını, bunları denetlemesi gerekenin devlet mekanizması olduğunu belirtti. Büyükoğlu, halkın beklentisinin, devletin seyirci koltuğundan kalkarak sürece müdahil olması ve fiyatların yeni kurlara göre yeniden düzenlenmesi olduğunun altını çizdi.

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