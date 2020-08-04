Büyükoğlu: “Sivil Savunma çalışanına ‘risk ödeneği’ geliyor”

Halkın Partisi (HP) Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, büyük risk altında çalışan Sivil Savunma Teşkilatı personeline ödenek verilmesini sağlayacak yasa tasarısının Meclis komitesinde görüşüleceğini açıkladı.
HP Milletvekili Büyükoğlu şu ifadelere yer verdi:
“Sivil savunma personeli yangınlarda, sel, su baskınlarında, depremlerde canlarını hiçe sayarak müdahalede bulunuyor. Bu görevin taşıdığı risk ve tehlike nedeniyle haklarının verilmesi maksadıyla risk ödeneği yasa tasarısı Meclis komitesinde görüşülecek ve çalışanlar hak ettikleri bu ödeneği alacaklar. Tüm sivil savunma ailesine ve KKTC’ye hayırlı olsun.”