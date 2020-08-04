banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
445.003
DOLAR
6.9493
STERLİN
9.0234
EURO
8.1801
Rumlar Akdeniz’de çıkmazda
Rumlar Akdeniz’de çıkmazda
Yazarken içimi sızlatanlar
Yazarken içimi sızlatanlar
Denktaş’ın niyeti sorgulanıyor!
Denktaş’ın niyeti sorgulanıyor!
Cumhurbaşkanlığının assolistleri
Cumhurbaşkanlığının assolistleri
banner355

Büyükoğlu: “Sivil Savunma çalışanına ‘risk ödeneği’ geliyor”

Halkın Partisi (HP)  Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, büyük risk altında çalışan Sivil Savunma Teşkilatı personeline ödenek verilmesini sağlayacak yasa tasarısının Meclis komitesinde görüşüleceğini açıkladı.

04 Ağustos 2020 Salı 19:22
Büyükoğlu: “Sivil Savunma çalışanına ‘risk ödeneği’ geliyor”
banner337
banner351

 Halkın Partisi (HP)  Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, büyük risk altında çalışan Sivil Savunma Teşkilatı personeline ödenek verilmesini sağlayacak yasa tasarısının Meclis komitesinde görüşüleceğini açıkladı.

banner341
Büyükoğlu yaptığı açıklamada, uzun yıllardır diğer kurum ve kuruluşların almış olduğu hakların hiçbirini alamadığı halde ülkenin örnek dairesi olan Sivil Savunma Teşkilatı’nın görüşülecek “risk ödeneğiyle” hak ettiğini alacağını ifade etti. 

HP Milletvekili Büyükoğlu şu ifadelere yer verdi: 

“Sivil savunma personeli yangınlarda, sel, su baskınlarında, depremlerde canlarını hiçe sayarak müdahalede bulunuyor.  Bu görevin taşıdığı risk ve  tehlike nedeniyle haklarının verilmesi maksadıyla risk ödeneği yasa tasarısı Meclis komitesinde görüşülecek ve çalışanlar hak ettikleri bu ödeneği alacaklar. Tüm sivil savunma ailesine ve KKTC’ye hayırlı olsun.”
 

Son Güncelleme: 04.08.2020 19:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Pilli bugün 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı
Sağlık Bakanı Pilli bugün 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı
Saner: “UBP bu saatten sonra çatı adayı gibi bir şeyle uğraşmaz”
Saner: “UBP bu saatten sonra çatı adayı gibi bir şeyle uğraşmaz”
Türkiye'den KKTC’ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi
Türkiye'den KKTC’ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi
Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi
Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi
Eski KTHY binası önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı
Eski KTHY binası önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı
Kıbrıs’ta da hissedilen patlamanın nedeni belli oldu
Kıbrıs’ta da hissedilen patlamanın nedeni belli oldu
Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvenerek aday oldum”
Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvenerek aday oldum”
Tüketiciler Derneği maske, mesafe, el hijyen” kurallarının yasal zorunluluk olarak uygulanması gerektiğini kaydetti
Tüketiciler Derneği maske, mesafe, el hijyen” kurallarının yasal zorunluluk olarak uygulanması gerektiğini kaydetti
Kuzey Sahil Yolu’ndaki çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için çalışma başlatıldı
Kuzey Sahil Yolu’ndaki çökmeler ve deformasyonun giderilmesi için çalışma başlatıldı
Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı Kabul Edildi
Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı Kabul Edildi

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim