Büyükoğlu: “Sivil Savunma çalışanına ‘risk ödeneği’ geliyor”

Halkın Partisi (HP) Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, büyük risk altında çalışan Sivil Savunma Teşkilatı personeline ödenek verilmesini sağlayacak yasa tasarısının Meclis komitesinde görüşüleceğini açıkladı.

Büyükoğlu yaptığı açıklamada, uzun yıllardır diğer kurum ve kuruluşların almış olduğu hakların hiçbirini alamadığı halde ülkenin örnek dairesi olan Sivil Savunma Teşkilatı’nın görüşülecek “risk ödeneğiyle” hak ettiğini alacağını ifade etti.

HP Milletvekili Büyükoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Sivil savunma personeli yangınlarda, sel, su baskınlarında, depremlerde canlarını hiçe sayarak müdahalede bulunuyor. Bu görevin taşıdığı risk ve tehlike nedeniyle haklarının verilmesi maksadıyla risk ödeneği yasa tasarısı Meclis komitesinde görüşülecek ve çalışanlar hak ettikleri bu ödeneği alacaklar. Tüm sivil savunma ailesine ve KKTC’ye hayırlı olsun.”

