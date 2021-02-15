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Büyükoğlu: “Kamu çalışanları korku içinde çalışmaya zorlanıyor”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede salgının seyrinin gerek bulaş hızı gerekse de can kayıpları noktasında tehlikeli bir hal aldığını savunarak, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasına tepki gösterdi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:00
Büyükoğlu: “Kamu çalışanları korku içinde çalışmaya zorlanıyor”
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Covid-19’un üç insanımızın ölümüne neden olduğu bu hafta, kamu çalışanlarının iş yerlerine geri çağrılması, çalışanları ciddi bir korku içinde çalışmaya mecbur etmektedir” dedi.

Salgının yayılma hızındaki ve ölüm oranlarındaki artışın birçok bilim insanı tarafından mutasyon virüsün KKTC’de tespit edilmesine bağlandığını ifade eden Büyükoğlu, pandemi otelleri ve hastanelerin dolma noktasına geldiğini savunarak, “İpin ucu kaçmıştır” iddiasında bulundu.

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Büyükoğlu, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasının onların ve ailelerinin canını tehlikeye atmaktan başka bir anlam ifade etmediğini ileri sürdü.

Büyükoğlu, hükümete, “Milletvekilleri meclis toplantılarını neden gerçekleştirmiyor? Tüm sektörler kapalıyken neden kamu çalışanları dairelere gönderiliyor? Çalışanın canı can değil mi, onların aileleri yok mu?” sorularını sordu.

Hükümete seslenen Büyükoğlu, “Canımız üzerinden kumar oynadığınız yeter. Kumarcıların aşkına ülkeyi bu hale siz soktunuz, bedelini kamu çalışanına ödetmenize seyirci kalmayacağız” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 15.02.2021 11:39
Anahtar Kelimeler:
HaksenEren Büyükoğlu
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