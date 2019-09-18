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Büyükoğlu: “Elektrik borcu üreticiden değil, önceki yanlış yönetimlerden kaynaklıdır”

Güzelyurt bölgesinde elektrik borçlarıyla ilgili sorunun giderilmesi için İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Kıb-Tek’in birlikte bir çalışma yürütüyor..

Büyükoğlu: “Elektrik borcu üreticiden değil, önceki yanlış yönetimlerden kaynaklıdır”

Güzelyurt bölgesinde elektrik borçlarıyla ilgili sorunun giderilmesi için İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Kıb-Tek’in birlikte bir çalışma yürütüyor..

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:11
Büyükoğlu: “Elektrik borcu üreticiden değil, önceki yanlış yönetimlerden kaynaklıdır”

Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt bölgesinde elektrik borçlarıyla ilgili sorunun giderilmesi için İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Kıb-Tek’in birlikte bir çalışma yürüttüğünü söyledi. 

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bahçe sahiplerinden kaynaklı veya onları bağlayıcı bir sorun olmadığını söyleyen Büyükoğlu, Bölge Sular Komitesi denilen sulama birliklerinin bazı borçları olduğunu ifade etti. 

Büyükoğlu, “Elektrik borcunu erteledik. Buradaki elektrik borç faizleridir. Sadece Güzelyurt’ta 13 milyon TL’ye yakın biriken bir elektrik borcu vardı. Üreticiden değil, önceki yanlış yönetimden kaynaklı borçlardır. 25-30 senelik olaydır. Zamanında alınan fazla personel de etkendir. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve KIBTEK mutlaka bu soruna bir çözüm getirecektir. Yürütülen bir çalışma vardır, öneriler vardır. Hepsi bir yere toplanıp sonuçlanacak diye düşünüyorum” ifadelerini kulandı. 

“ARTIK İSTİMLAK SORUNUMUZ YOKTUR”

Kanal T’de soruları yanıtlayan HP Güzelyurt Milletvekili, Güzelyurt-Lefke yolunun tamamlanmayan Doğancı-Lefke bölümüne de değindi.  

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Büyükoğlu, “1986 yılından beri bazı bölünmüş yol ihaleleri Türkiye’de yapılıyor. Bizdeki istimlak sorunundan da etkilenerek gelen şirketlerin batması durumu söz konusu oldu. İş makinalarını getirmenin maliyeti, çalışanların maliyeti var… Siz ara emri vb gibi nedenlerle işi tamamlayamadığınızda gelen şirket de devam edemeyip batar. Bu hataya düşmemek için iyi çalışmak lazım. Şu anda istimlak sorunu yok. 3-4 Km bitmiş durumdadır. Kalan 7,5-8 Km’lik bir yol var. Aradaki o yolun nasıl ihale edileceğiyle ilgili çalışma devam ediyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımızın çalışması özellikle bu konuyla ilgilidir. İktisadi düşünmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“YOLUMUZA ENGELLER ÇIKSA DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Halkın Partisi’nin ilk gün neyse şimdi de o olduğunu söyleyen Büyükoğlu, “Her attığımız adımda bir engelle karşılaşsak da çabalıyoruz. Bir anda her şeyi düzeltmek kolay değil. İnanıyorum ki; adım adım ilerleyeceğiz. İkametgahla, yasalarla, güvenlikle ilgili gerekli adımlar atıldı, atılıyor. Girne’de Lefkoşa’da MOBESE direkleri yerleştirilmeye başlandı, yasası geçti. Bunlar ülkedeki sıkıntıları giderecek önemli adımlardır. Tüm üniversite öğrencilerinin giriş-çıkışlarda kayıt altına alınması çok mühimdir. Nerden buldun yasası, geçen hükümet döneminde de komitede vardı. Çalışılıyor, olacak. Vatandaşlık yasası da öyle. Halkın Partisi verdiği sözü tutacak” ifadesini kullandı.

“İTFAİYE BİNAMIZ BİTTİ, YAKINDA AÇILACAK”

Güzelyurt’taki hastane binasıyla ilgili son durumu anlatan HP Güzelyurt Milletvekili, önemli olanın binayı bitirmek olmadığını söyledi.
Binanın içini doldurmanın çok önemli olduğuna değinen Büyükoğlu, “Hem fiziksel koşulları hem tıbbi malzemeleri hem de doktorlarıyla düşünmek gerek. Çok kolay değildir” dedi.

Hasan Büyükoğlu, diğer yandan itfaiye binasının bittiği ve yakında açacakları haberini de verdi. 

Güzelyurt Milletvekili, konuşmasında bölgede çok sayıda çim saha olduğuna ve özellikle uzak bölgedeki çim sahaların büyük giderleri olduğuna dikkat çekti. 

Son Güncelleme: 18.09.2019 16:02
Anahtar Kelimeler:
Hasan BüyükoğluGüzelyurt Elektrik Borçları
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