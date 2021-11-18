Büyükoğlu: “Aşılanma hızı artırılmalı”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların ücretsiz teste yöneldiğini ifade ederek, “Ücretsiz test hakkı 3 güne indirilirse, daha çok insan haftada iki gün test yapacak, bu da vakaların erken tespiti ve bulaşın önünü almaya yardımcı olacak” dedi

Pandeminin maliyetinin, ücretsiz antijenden çok daha fazla olduğunu belirten Büyükoğlu, halkı aşı olmaya çağırarak, “Birbirimizi korumalı, herkesin sağlığı, canı, ekmeği, eğitimi ve geleceği için aşı olmalıyız” şeklinde konuştu.