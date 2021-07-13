Büyükoğlu: “Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlensin"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “Ekonomik krize rağmen, çeşitli bahaneler öne sürülerek asgari ücret komisyonu bir türlü toplanmamış, asgari ücret artırılmamıştır. Bugün asgari ücretlinin yaşadığı durum sefalet koşullarıdır. Bu sorunun kesin çözümü ise Asgari Ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesinde yatmaktadır” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Ülkedeki ekonomik kriz, Türk Lirasının değer kaybı, pandemi ve bitmek bilmeyen zamlara rağmen, asgari ücret yerinde saymaya devam etmektedir. Asgari ücretlinin maaşı ülkede artmayan tek şey olma özelliğini korumakta, insanlarla alay edercesine “geçinebiliyorsanız geçinin” denmektedir.

En son Şubat ayında komik bir artış gören asgari ücret, her zaman olduğu gibi çeşitli gerekçelerle bir türlü toplanamayan komisyonun keyfini beklemektedir. Asgari ücretlinin ise bu tiyatroyu izlemeye artık ne sabrı, ne de gücü kalmamıştır. Bu durumun kesin çözümü Asgari Ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesidir. Bu uygulama ile asgari ücret artık yerinde saymayacağı gibi, asgari ücretle çalışan emekçiye “özel sektör çalışanlarının da insanca yaşama hakkı vardır” mesajı verilmiş olacaktır.

Aksi halde hükümetin iradesi, komisyonun niyeti, patronların inisiyatifine terk edilen bu asgari ücretle, bu ülkede yaşamak imkansızdır. Sendikamız en öncelikli konulardan biri olarak gördüğü asgari ücretin açlık sınırından kurtarılması mücadelesini vermeyi sürdürecek, bu doğrultudaki taleplerini sonuna kadar yükseltecektir.”