Büyükkonuk'ta facia

Ergün Yahat

Bugün saat, 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (E-12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan Mert Katırcı (E-17)'ya ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.