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Büyükkonuk'ta facia
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Büyükkonuk'ta facia

Büyükkonuk'ta facia

12 Temmuz 2019 Cuma 20:41
Büyükkonuk'ta facia

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Ergün Yahat

Bugün saat, 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (E-12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan Mert Katırcı (E-17)'ya ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Son Güncelleme: 12.07.2019 20:59
Anahtar Kelimeler:
DenizBoğulma
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