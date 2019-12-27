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Büyükkonuk İlkokulu’nda “İklim Değişikliği” konulu etkinlik düzenlendi

Büyükkonuk İlkokulu’nda “İklim Değişikliği” konulu etkinlik düzenlendi

27 Aralık 2019 Cuma 11:36
Büyükkonuk İlkokulu’nda “İklim Değişikliği” konulu etkinlik düzenlendi

ETKİNLİĞE CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında, Büyükkonuk İlkokulu’nda öğrencilere, seyyar enerji ve çevre laboratuarında, su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliği konusunda uygulamalı eğitim verildi.
Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Büyükkonuk İlkokulu’nda düzenlenen “İklim Değişikliği” konulu etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi.
“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
“ÖĞRENDİKLERİNİZİ EVDE UYGULAYIN”
Büyükkonuk İlkokulu’na gelişinde, sorumlu öğretmen Ali Yiğit, Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan ve diğer öğretmenler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, öğrencilerle çevre ve iklim değişikliği hakkında sohbet etti.
Çocuklardan, çevrenin korunmasıyla ilgili öğrendiklerini evde de uygulamalarını isteye Akıncı, “Bu yaşta çocukları ne kadar bilinçlendirirsek o kadar iyi. Hepimizin alması gereken tedbirler var” dedi.

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ÇOCUKLARIN ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ 
Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında eğitim verdi. Çocuklar etkinlikte, çevrenin korunmasıyla ilgili neler yapılması gerektiğini öğrendi.
TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitapların da dağıtıldığı etkinlikte, Güvenir Vakfı’na ait seyyar enerji ve çevre laboratuarı araçta, öğrencilere su ve enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle ilgili uygulamalı bilgi verildi.
TEMİZ DÜŞÜN YEŞİL OKULLAR PROJESİ’NİN AMACI
“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.
Cumhurbaşkanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile işbirliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek.

Proje kapsamında okullarda “İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu,  Beyarmudu İlkokulu ve Doğancı İlkokulu’nda verilmişti.
 

Son Güncelleme: 27.12.2019 14:50
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