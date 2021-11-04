Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu’ndan çağrı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükkonuk Belediyesi olarak bölge muhtarları, belediye meclis üyeleri ve bölge halkı ile yaptıkları istişare neticesinde taşocağı olarak bilinen bölgenin kuzeye doğru genişletilmesine büyük tepki koyduklarını hatırlattı.

Sennaroğlu, Büyükkonuk Belediyesi’nin yaptığı tüm uyarılara ve bildirilere rağmen bölgede görev yapan firmanın kuzeye doğru ilerlediğini ve belediyenin mühürlediği alana girildiğini belirtti.



Bunun tespit edilmesinin ardından polis ekipleri, zabıta ekibi, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları ile birlikte ilgili yere gidip çeşitli incelemeler yapıldığını ifade eden Ahmet Sennaroğlu, söz konusu bölgenin tekrar belediye ekipleri tarafından mühürlendiğini bildirdi.Sennaroğlu, yarın saat 10.00’da tüm bölge halkını, basın mensuplarını, doğayı seven koruyan herkesi, bölgenin simgesi olan Ayfodi Dağı’na zarar gelmemesi ve katledilmemesi için hep birlikte mücadeleye davet etti.