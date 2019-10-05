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Büyükkonuk 22. Eko-Gün yarın yapılıyor

22.  Geleneksel Büyük Eko-Gün Festivali yarın köy meydanında yer alacak.

Büyükkonuk 22. Eko-Gün yarın yapılıyor

22.  Geleneksel Büyük Eko-Gün Festivali yarın köy meydanında yer alacak.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:15
Büyükkonuk 22. Eko-Gün yarın yapılıyor

Büyükkonuk  Belediyesinin Telsim ana sponsorluğunda ve  Büyükkonuk Eko Turizm Derneği,  Slow Food Komi Kebir’in (Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği) katkıları ile düzenleyeceği “22.  Geleneksel Büyük Eko-Gün Festivali” yarın köy meydanında yer alacak.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu konu ile ilgili yazılı açıklamasında, bölge insanın aile bütçelerine katma değer sağlama ve Kıbrıs kültürüne hizmet etmek amacıyla 2007 yılında çıkılan bu “meşakkatli yolda” birçok ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

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Her yıl on binlerce kişinin akın ettiği eko gün etkinliklerinde içeriği çok zengin bir programın tüm misafirleri beklediğini ifade eden Sennaroğlu, “kırsal kesim kalkınma modeli” olarak benimsenen eko turizmin KKTC’deki öncüsü Büyükkonuk Belediyesi’nin gelecek nesillere Kıbrıs kültürünün aktarılması ve yaşatılması için birçok aktivite hazırladığını kaydetti.

Etkinlikte, geçmişin bir parçası olan ama şimdilerde unutulmaya yüz tutan birçok etkinliğin de yaşatılarak ülkenin geleceği olan genç nesillere aktarılacağını ifade eden Sennaroğlu, Gıda Mühendisleri Odası’nın denetiminde, hijyen kurallarına uygun ürünlerin satışının gerçekleştirileceği eko gün etkinliklerinde tüm ziyaretçilerin gün boyu müzik eşliğinde eğlenceli saatler geçireceğine inanç belirtti ve herkesi festivale katılmaya çağırdı.

Son Güncelleme: 05.10.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
Büyükkonuk Ekogün
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