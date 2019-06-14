Büyükelçi Başçeri Bakan Üstel’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi ve hayırlı olmasını temenni etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi Müşaviri İdris Cemal Demirci’nin de hazır bulunduğu ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, her konuda olduğu gibi turizm ve çevre konularında da KKTC’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Başçeri, “Desteğimiz her zaman olduğu gibi şimdi de devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni yanımızda hissetmek, desteğini almak bizlere güç verir, bizler için büyük bir motive kaynağıdır” dedi.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI