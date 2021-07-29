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Büyükelçi Başçeri, ASKON heyetini kabul etti

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:45
Büyükelçi Başçeri, ASKON heyetini kabul etti

“BURADA, VAROLUŞ MÜCADELESİNİ EKONOMİK KALKINMAYLA DA TAÇLANDIRMAK İSTEYEN BİR KESİM VAR, ZİYARETİNİZ BU ANLAMDA ÇOK KIYMETLİ”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyetle görüştü.
Büyükelçilikten verilen bilgiye göre, Başçeri, görüşmede yaptığı açıklamada, KKTC’de varoluş mücadelesini ekonomik kalkınmayla da taçlandırmak isteyen bir kesim olduğunu, Türkiye’den iş insanlarının ziyaretlerinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu söyledi.
“Bizler aynı kökün evlatlarıyız, ayrımız gayrımız yok” diyen Büyükelçi Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar KKTC’deki kardeşlerini hiç ayrı görmediğini, her alanda her türlü desteği sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini belirterek, sürdürülebilir bir ekonomik yapının oluşmasına önem verdiklerini kaydetti.

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Büyükelçi Başçeri, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’de kendi ayakları üzerinde duran ekonomik bir yapının oluşmasını çok önemsediğini ve hassasiyetle bunun üzerinde durulduğunu belirtti.
Büyükelçi Ali Murat Başçeri, iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin yeni yatırım fırsatları oluşturacağına da işaret etti.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın da, ziyaretleriyle ilgili Büyükelçi Başçeri’ye bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 29.07.2021 18:32
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