Büyükbaş hayvan üreticilerinin hayvan kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, büyükbaş hayvan üreticilerinin, işletmelerinde bulunan hayvanların kayıtlarını 7-21 Ekim tarihleri arasında güncellemeleri gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve ilgili tüzüklere göre, hayvan üreticilerinin işletmelerinde bulunan hayvanlar ile ilgili güncel kayıtları tutmak, kayıtlarla ilgili bildirimleri tüzüklerde belirtilen süreler içerisinde daireye bildirip gerekli işlemleri yaptırmak ve daire tarafından talep edilmesi halinde güncel kayıtları ibraz etmek yasal zorunluluktur” denildi.

Bu yasa kapsamında, büyükbaş hayvan üreticilerinin; işletmelerinde bulunan hayvanları cins (inek, tosun, erkek dana, dişi dana, düve) ve kulak numaralarına göre 7- 21 Ekim tarihleri arasında bölge veteriner kaza dairelerinden alınacak forumlar doldurarak, hayvan kayıtlarını güncellemeleri gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, bu tarihten sonra yapılacak kontrollerde uyumsuzluk yaşanması halinde, işletme ile ilgili yasanın öngördüğü para cezası ve her türlü destekten men cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.