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Büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırma ile satışa sunulacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, Çömlekçi çiftliğinde bulunan büyükbaş hayvan ekipmanlarının yerinde olduğu durumda açık artırma ve peşin para usulü ile satışa sunulacağını bildirdi.

Büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırma ile satışa sunulacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, Çömlekçi çiftliğinde bulunan büyükbaş hayvan ekipmanlarının yerinde olduğu durumda açık artırma ve peşin para usulü ile satışa sunulacağını bildirdi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 08:40
Büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırma ile satışa sunulacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre satışı yapılacak tesis ve malzemelerin içeriği şöyle:

“Sağımhane tesisi ve ekipmanları:

Bir çift (12*2) balık sırtı duvar demirleri, sağımhane ünitesi seti ALFA LAVAL  marka (yıkama ünitesi, hava üniteleri, emzik sistemleri ,süt ölçüm cihazları ve  okuyucu perde iki adet) .  (6*1) Sağımhane komple aparatları ile birlikte FLACO marka .

Otomatik yemlik tesisi ve ekipmanları:

İki adet 6’lı yemleme istasyonu DELAVAL marka ve iki adet takribi  altı tonluk yem silosu, iki adet  4’lü yemleme istasyonu DELAVAL marka ve iki adet takribi altı tonluk yem silosu.

İnek doğum krikoları, seyyar  tekli büyükbaş  sağım makineleri  ALFA  LAVAL ve FLACO marka ve muhtelif lot halinde elektrikli ve diesel su motorları.Soğutuculu 3800lt kapasiteli çelik bir adet süt deposu  DELAVAL  marka.”

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Satış, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00’da Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü  Çömlekçi  çiftliğinde gerçekleştirilecek.

Daha fazla bilgi 2 Ocak tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme  Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım şubesinden alınabilir.

Son Güncelleme: 30.12.2019 11:47
Anahtar Kelimeler:
Büyükbaş Hayvan Ekipmanları
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