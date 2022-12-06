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Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

06 Aralık 2022 Salı 11:57
Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ekim ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 155 üreticiye 239 vaka için toplam 473,200 TL tazminat ödenmiştir.
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.

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