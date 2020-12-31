Büyük ikramiye yine şanslı bayiden

BÜYÜK İKRAMİYE YİNE ŞANSLI BAYİDEN

Ergün YAHAT

Yeni yıl Devlet Piyangosunun büyük ikramiyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda Gazimağusa'da bulunan ve Nimet Abla olarak bilinen Ankaralı Bayram Solak bayisinden satılan bilete çıktı.

Piyangolar biriminden yapılan açıklama'da 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "030936" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "030936" numaralı bilete isabet etti.

15 Ocak çekilişi çıkana kadar 15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.