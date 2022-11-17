banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Patlayıcı madde ithal ve tasarrufundan tutuklandı!
Patlayıcı madde ithal ve tasarrufundan...
2 ayrı bölgede hırsızlık!
2 ayrı bölgede hırsızlık!
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
2 ani ölümde gelişme! Kalp...
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye...
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye Ve Sağlamaya Davet Etti
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye...
banner405

Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi

Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi

17 Kasım 2022 Perşembe 12:15
Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım Salı gecesi yapılan özel çekilişte 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin Gazimağusa bölgesi sakini vatandaş tarafından teslim alındığı bildirildi. İkramiye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

-Yılbaşında büyük ikramiye 3 milyon TL

Kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulunan Sunalp, yılbaşı için hazırlanan özel çekilişte rekor ikramiye dağıtılacağını, biletlerin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin de 3 milyon TL olarak belirlendiğini vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 17.11.2022 12:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patlayıcı madde ithal ve tasarrufundan tutuklandı!
Patlayıcı madde ithal ve tasarrufundan tutuklandı!
2 ayrı bölgede hırsızlık!
2 ayrı bölgede hırsızlık!
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Kupası Maçını İzledi
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Kupası Maçını İzledi
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Bir peşkeş daha!
Bir peşkeş daha!
Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti
Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye Ve Sağlamaya Davet Etti
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye Ve Sağlamaya Davet Etti
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi
Bican: “Güzelyurt'a 'Hayvan Barınağı' Yapmak Önceliğimiz Olacak“
Bican: “Güzelyurt'a 'Hayvan Barınağı' Yapmak Önceliğimiz Olacak“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim