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Büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti

  Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz özel çekilişi dün akşam yapıldı. Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:45
Büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti

Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz özel çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti, Gazimağusa bayisi Hüseyin Öksüzoğluları sattı.

SIRADAKİ ÇEKİLİŞ 8 AĞUSTOS’DA

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Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekili, 8 Ağustos yapılacak ve büyük ikramiye 350.000 TL olacak. 20 TL’lik biletler bugün satışa sunulmaya başlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşulabilinir.

Birim, resmi adreslerinden kontrol edilmeden biletlerin atılmaması uyarısında bulundu.

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Son Güncelleme: 21.07.2021 10:30
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