Büyük Baştankaralar yuvadan uçtu!

Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen ahşap kuş yuvasındaki Büyük Baştankara (Parus major) çiftinin 3 yavrusu yuvadan uçtu. Yuvaya yerleştirilen kamera ile yavru kuşların gelişimi yakından takip ediliyordu. Böcekcil bir kuş olan Büyük Baştankara, çam kese böceği gibi birçok zararlı sayılan böcek türü ile beslendiği için, sağlıklı orman ekosistemi için çok faydalı bir kuş türü olarak kabul ediliyor.



Telsim Ekoloji Ormanı’nda gerçekleştirilen habitat restorasyonu çalışmasında, orman biyoçeşitliliğinin sadece ağaç/fidan olarak değil, içinde barındırdığı tüm canlılarla beraber düşünülen çalışmalar yapılıyor. Büyük Baştankaraların yuvalanabilmesi için uygun boyutlarda ahşaptan yapılmış bir yuva yerleştirilmişti. Bu sayede ilk yıldan itibaren alanda yuvalayan Büyük Baştankaralar sayesinde, daha kısa sürede, çok daha sağlıklı bir orman habitatı oluşabilecek.