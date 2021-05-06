banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Beklenen cevap
Beklenen cevap
banner376

Büyük Baştankaralar yuvadan uçtu!

Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladığı ve adamızın ilk habitat restorasyonu projesi olan Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen kuş yuvalarında ekosisteme katkı sağlayacak ilk yavrular yuvadan uçtu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:33
Büyük Baştankaralar yuvadan uçtu!
banner337

Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen ahşap kuş yuvasındaki Büyük Baştankara (Parus major) çiftinin 3 yavrusu yuvadan uçtu. Yuvaya yerleştirilen kamera ile yavru kuşların gelişimi yakından takip ediliyordu. Böcekcil bir kuş olan Büyük Baştankara, çam kese böceği gibi birçok zararlı sayılan böcek türü ile beslendiği için, sağlıklı orman ekosistemi için çok faydalı bir kuş türü olarak kabul ediliyor.

banner341

Telsim Ekoloji Ormanı’nda gerçekleştirilen habitat restorasyonu çalışmasında, orman biyoçeşitliliğinin sadece ağaç/fidan olarak değil, içinde barındırdığı tüm canlılarla beraber düşünülen çalışmalar yapılıyor. Büyük Baştankaraların yuvalanabilmesi için uygun boyutlarda ahşaptan yapılmış bir yuva yerleştirilmişti. Bu sayede ilk yıldan itibaren alanda yuvalayan Büyük Baştankaralar sayesinde, daha kısa sürede, çok daha sağlıklı bir orman habitatı oluşabilecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Büyük BaştankaralarTaşkent Doğa Parkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de gıda hijyeni ve covid-19 kontrolleri sürüyor
Girne’de gıda hijyeni ve covid-19 kontrolleri sürüyor
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
KTSO'dan büyük bir organize sanayi bölgesi için girişim
KTSO'dan büyük bir organize sanayi bölgesi için girişim
Arizona Üniversitesi Nasa ile Pandora adında bir görev için çalışıyor !
Arizona Üniversitesi Nasa ile Pandora adında bir görev için çalışıyor !
Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği başkanlığına Myrto Zambarta atandı
Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği başkanlığına Myrto Zambarta atandı
3. testi de negatif çıkan turisler neden daha fazla kalamıyor?
3. testi de negatif çıkan turisler neden daha fazla kalamıyor?
Bozdağ Töre hayatını kaybetti
Bozdağ Töre hayatını kaybetti
Hava durumu
Hava durumu
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim