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Büyük avın ilk gününde bir avcı yaralandı

Büyük av sezonunun ilk gününde Hamitköy Ağıllar Bölgesinde, sabah saatlerinde  meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu, bir avcı vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

31 Ekim 2021 Pazar 19:45
Büyük avın ilk gününde bir avcı yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaralanan avcı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Açıklamaya göre ayrıca, av dolayısıyla ülke genelinde yapılan avcı kontrolleri sonucu; avcıların baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, Yuvacık Barajı yakınlarında 3 avcının kanunsuz olarak avlandıkları, Yeniboğaziçi’nde ise 2 avcının araçlarını ava kapalı bölgeye park ettikleri tespit edildi.

Söz konusu avcılar hakkında yasal işleme gidildi.

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Son Güncelleme: 31.10.2021 20:22
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