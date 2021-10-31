Büyük avın ilk gününde bir avcı yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaralanan avcı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Söz konusu avcılar hakkında yasal işleme gidildi.
Büyük av sezonunun ilk gününde Hamitköy Ağıllar Bölgesinde, sabah saatlerinde meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu, bir avcı vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaralanan avcı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Söz konusu avcılar hakkında yasal işleme gidildi.