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Büyük Avın İlk Günü.. 1 Yaralı, 3 Kişi Ava Yasak Bölgede Avlanırken Yakalandı

06 Kasım 2022 Pazar 19:15
Büyük Avın İlk Günü.. 1 Yaralı, 3 Kişi Ava Yasak Bölgede Avlanırken Yakalandı

Büyük avın ilk günü 1 avcı yaralandı, 3 kişi de ava yasak bölgede avlanırken yakalandı.

Polis, büyük avın başlaması nedeniyle ülke genelinde avcı kontrolleri yaptı.

Yapılan denetimler kapsamında, baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz avladığı  tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem baslatıldı.

Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan Raşit Üzümcü (E-39) ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandı. Yüzünden yaralanan Üzümcü, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altında alındı.

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Son Güncelleme: 06.11.2022 23:16
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