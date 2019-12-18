Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor- 6

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmeler sürüyorda bütçe görüşmesi sürüyor.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner konuşmasında, yerel yönetimlerden alınan hizmetin çağın gerisinde kaldığını belirtti. Şahiner, “Belediyelerde ciddi işlere imza atmalıyız” dedi.

Lefke bölgesi için kanalizasyon ağı oluşturulması gerektiğini ama belediyenin mali yapısının buna yeterli olmadığını kaydeden Şahiner, öngörülen belediyeler reformunda belediyeler için yatırım fonu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Belediyeler Reformu’nun imar planı gibi olmamasını, kavgasız, dövüşsüz geçirilmesini dileyen Şahiner, kırsal kesim arazileri konusunda da konuştu.

Kırsal kesim arazilerinin gençler için önemli olduğunu söyleyen Şahiner, “Yöntem ne olacaksa, kırsal kesim arazisi ya da sosyal konut… Hızlı davranılmalı” dedi.

Nüfusun önemli bir başlık olduğunu dile getiren Şahiner, “Nüfusu bilmememiz rahatsız edici boyuta ulaştı. Nüfus sayımı yapılması önemli. Hükümetin bu konudaki tavrını da öğrenmek istiyoruz” dedi.

Kaymakamlıklarla ilgili de konuşan Şahiner, dere yataklarının temizlenmesi konusunda bütçede kaynak göremediğini söyledi, “Dere ıslahı konusunda bizi 2020’de nasıl bir yıl bekliyor?” diye sordu.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ikinci kez İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na bütçede kaynak ayrılmadığı eleştirisinde bulundu. Arıklı, “Bu konuda üzerimize düşen adımları atmalıyız. 6 yıldır bekleyen yüzlerce kişi var” dedi.

Arıklı, gelmiş geçmiş hükümetlerin Türkiye ile bu konuda anlaşmadığını, burasının tıkandığını ve komisyona kaynak gelmediğini, tazminatların ödenemediğini dile getirdi.

Komisyonda 6 bin 639 dosya olduğunu, bunların 970 tanesinin dostane şekilde sonuçlandırıldığını, 33 dosyanın da hukuk yoluyla çözüldüğünü belirten Arıklı, tazminat rakamlarına da değindi.

Erhan Arıklı, Maraş’taki mülkünü satmak isteyen 280 kişinin komisyona başvuru yaptığını da söyledi.

Arıklı, komisyona genel olarak müracaatta bulunan kişilerin çok büyük çoğunluğunun tazminat talep ettiğini de dile getirdi.

Reform denince akla belediye sayısının azaltılması ve birleştirilmesi geldiğini dile getiren Erhan Arıklı, “İki batık belediyeyi birleştirmek matematik kurallarına aykırı. Çare belediyelerin sayısını azaltmak değil” dedi.

“Genel Kurulda bütçe dışında konuşmalar yapılıyor” açıklamalarını da eleştiren Arıklı, “Komiteden geçen rakam burada oylanıyor. Bu nedenle rakamları değil, icraatları konuşuyoruz” dedi.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş da Meclis’e ilk girdiği dönemde İçişleri, Köy İşleri ve Çevre Bakanlığı yaptığını söyleyerek, o döneme ait bir anılarını paylaştı.

Yabancıların mal alımı için tabi tutulduğu güvenlik soruşturmasını eleştiren Denktaş, “Bu yaklaşım, vakit alan ve mal satın alan kişiyi iten bir yaklaşım. Bu konuşulmalı. Nerelerde yabancılara mal satılamaz bu konuda harita çıkarılmalı. Harita Dairesi bu konuda harekete geçmeli” dedi.

Mal alanların bürokratik işlemlerinin uzun olduğunu da söyleyen Denktaş, yapılması gerekenleri sıraladı ve Emlakçılık Yasası’nın hazırlanması gerektiğini söyledi. Denktaş, “Bu 2004’ten beri talep ettiğimiz bir yasa ama ranta dokunduğu için her türlü muhalefetle karşılaşıyor” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı’nın yetki devretmemesinin önemli bir sorun olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, “Eli açık davranmazsınız işler yürümez” dedi.

Denktaş, 30 yıldır burada yaşayan insanlara ‘siz kaçaksınız’ dendiğini, erkek olan bu kişilerin Türkiye’de asker kaçağı durumuna düştüğünü da dile getirdi.

Serdar Denktaş, “Bu konu yasa ve tüzüklerle ele alınmalı. Kaçak olanların affı, kaydı, ülkede rahatça yaşaması sağlanmalı. Ancak bundan sonrasını sıkı şekilde kontrol etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

(RÇ/FEZ) EK VERİLECEK

Haber: Rahme Çiftçioğlu