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Bütçe Yasa Tasarısı onaylanarak Genel Kurula sevk edildi

18 Kasım 2021 Perşembe 23:00
Bütçe Yasa Tasarısı onaylanarak Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeleri kapsamında çeşitli kurumların bütçelerini görüşmesine bugün de devam ederek 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini tamamladı.

Bu çerçevede, Mahkemeler Bütçesi 84 Milyon 48 Bin 200 TL, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi 9 Milyon 662 Bin 400 TL olarak oy birliği ile kabul edilirken; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi 600 Bin TL artışla 1 Milyar 462 Milyon 837 Bin TL, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi 169 Milyon 755 Bin 900 TL, Sağlık Bakanlığı Bütçesi 1 Milyar 121 Milyon 927 Bin 900 TL, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 145 Milyon 802 Bin 300 TL, Maliye Bakanlığı Bütçesi 99 Milyon 400 Bin TL artışla 5 Milyar 946 Milyon 686 Bin 500 TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Komite, Gelirler Bütçesini de oy çokluğu ile kabul etmesinin ardından; 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününü, 12 Milyar 770 Milyon TL olarak oy çokluğu ile onaylanarak Genel Kurul’a sevk etti. Tasarıya ilişkin komitedeki oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.

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Bütçe görüşmelerine, Komite üyesi olan Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Hasan Taçoy (Komite Başkanı), Özdemir Berova, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Fikri Toros (Başkan Vekili) ve Salahi Şahiner ile Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldılar. Görüşmelerde ayrıca UBP Milletvekilleri Yasemi Öztürk, Menteş Gündüz, CTP Milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers de hazır bulundu. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve bütçeleri kabul edilen kurumların üst düzey bürokratları da görüşmelere katıldı. 

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kuruldaki  görüşmelerinin 22 Kasım Pazartesi başlaması ve 24 Kasım Çarşamba tamamlanması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 19.11.2021 01:07
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