Bütçe Ödeneklerinde Yüzde 10 Tasarruf Kararı

KAMU HARCAMALARINDA TASARRUFA GİDİLDİ
Bakanlar Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçesi’nde yüzde 10 tasarruf kararı aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 28 Ocak tarihli kararında şöyle denildi:
Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Cari Transfer Ödenekleri, Mahalli Projeler, Yedek Ödenekler, Elektrik Alımları, Su Alımları, Haberleşme Giderleri lll. Düzey, Sigorta Giderleri ve Kiralar lll. Düzey.”
1 Ocak’ta yürürlüğe giren 2020 Mali Yılı Bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda 20 Aralık 2019’da 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla onaylanmıştı.