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Bütçe maratonu sürüyor

Sayıştaylık, Ombudsmanlık, GKK, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi..

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:00
Bütçe maratonu sürüyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine bugün devam ediyor.

Sayıştaylık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), GKK, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçelerini görüşüp, oy çokluğuyla kabul eden genel kurul, Sağlık Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı.

Genel Kurulun saat 12.00’de başlayan toplantısının sunuşlar bölümünde Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında 100 yataklı pandemi hastanesi ve 500 yataklı genel hastane yapımına ilgili tezkere onaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Söz alan Başbakan Ersan Saner, bu anlaşmaların, uluslararası anlaşmalar olduğundan yapımı tamamlanan acil durum hastanesi ve 500 yataklı Lefkoşa hastanesini kapsadığını belirtti. Saner, Meclis Genel Kurulu’ndan alınan onayın ardından bu projelerle ilgili prosedürlerin ortadan kalkacağını söyledi. Bu ihalelerin maddi boyutu ve ihalelendirme sürecinin Ankara’da gerçekleşeceğini ifade eden Saner, bu protokoller kapsamında ön görülen tüm projelerin aynı prosedürlerle gerçekleştiğini belirtti. Saner, işletme modellerinin ülkeye uygun olacağını işgücü noktasında da yurt içi kaynaklarını da kullanacaklarını kaydetti.

Genel Kurul daha sonra sırasıyla 12 milyon 794 bin 800 TL’lik Sayıştaylık, 3 milyon 782 bin 300 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 706 milyon TL’lik GKK, 44 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve 7 milyon 141 bin 700 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçelerini görüşüp, oy birliğiyle kabul etti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sayıştay bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Sayıştay’ın devletin mallarını ve parasını denetleyen çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, acil durum hastanesinin yapım sürecinde yaşananları sıralayarak, bundan sonra yapılacak projelerde de ülkedeki kurumların py-pass edilmemesini istedi.

Pek çok konuda yargı yolunun tamamlanmadığına işaret eden Özyiğit, Sayıştay’ın görevini daha hızlı yapmasının faydalarını sıraladı.

Özyiğit, bazı otellere kıyak geçildiğiyle ilgili iddialar olduğunu ve Sayıştay’ın bu konuyla ilgili çalışma yapmasını talep ederek, eşitlik ilkelerine aykırı davranıldığıyla ilgili şüphelerin giderilmesini istedi.

ŞAHİNER

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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi Başkanı Salahi Şahiner de, Sayıştay’ın, kamu kaynaklarının doğru kullanılması için denetim yapacak kurum olarak çok önemli olduğunu belirtti.

Sayıştay’ın şu anki yapısıyla denetimleri hızlı ve zamanında gerçekleştirme imkanı olmadığını kaydeden Şahiner, komitenin de raporları elinden geldiğince süratli değerlendirmeye çalıştığını hatırlattı.

HAMZAOĞLULARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları, Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, bu kurumun geçmişte en çok eleştirilen kurumlardan olduğunu söyledi. Hamzaoğluları, Cumhurbaşkanlığı sınavı nedeniyle ertelenen öğretmen sınavını eleştirerek, bu yıl kaç sözleşmeli öğretmen alındığını sordu.

2014 yılından itibaren daha doğru insanların daha doğru yöntemlerle işe alındığını kaydeden Hamzaoğlu, sözleşmeli alınan öğretmenleri kınadığını söyledi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yavaş çalışmasının bir sorun olduğunu belirterek, kamu çalışanlarının daralma nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışmalarını, hassasiyetten şaşmadan hızlandırmaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Şahali, komisyonun Lefkoşa’da yapılan kapanmadan etkilenmeden planlanan çalışmalarını tamamlaması gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 27.01.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
Kktc Bütçe Görüşmeleri
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