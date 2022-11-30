banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bütçe maratonu komitede başladı
Bütçe maratonu komitede başladı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Erhan bey atıyor ama tutturamıyor!
Erhan bey atıyor ama tutturamıyor!
Akpınar: YÖDAK başkanı kimin için çalışıyor!
Akpınar: YÖDAK başkanı kimin için...
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
banner405

Bütçe maratonu komitede başladı

“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başladı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:16
Bütçe maratonu komitede başladı

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde tasarının bütünü üzerinde görüşmeler yapılacak.

35 milyar 850 milyon TL olarak belirlenen 2023 yılı bütçe yasa tasarısında, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor.

Toplantının açılışında Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay konuşma yaptı; ardından tasarının görüşülmesine Maliye Bakanı Alişan Şan’ın yaptığı sunuş konuşmasıyla başlandı.

Toplantıya Meclis Başkanı Zorlu Töre de katılıyor.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu’nda yer alan bütçe görüşmelerinde, yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.

5 Aralık Pazartesi günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık Salı günü Sayıştay Başkanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek.

7 Aralık Çarşamba günü Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 8 Aralık Perşembe günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini ele alacak.

9 Aralık Cuma günü Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri; 12 Aralık Pazartesi günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesinin görüşülmesi, tasarının madde madde görülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bütçe toplantıları saat 10.00’da başlayacak.

2023 bütçesinde en büyük ödenek; bütçenin yüzde 49.41’ine denk gelen 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 TL ile Maliye Bakanlığına ayrıldı. 2023 bütçesinde en yüksek ikinci pay 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın; üçüncü en yüksek pay ise 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL ile Sağlık Bakanlığı’nın.

Bütçede mahalli gelirler 21 milyar 470 milyon TL olarak hesaplanırken, personel giderleri için 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL ayrıldı.

Geçen yıl 4 milyar TL olan Türkiye hibe, yardım ve kredi miktarı ise 2023 yılı bütçesinde 8 milyar TL olarak öngörülüyor.

Bütçede öngörülen 3 milyar 50 milyon TL’lik açığın iç kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Cinsiyet kotasına uygun yeniden yasa önerisi hazırlandı
Cinsiyet kotasına uygun yeniden yasa önerisi hazırlandı
“AIDS öldürücü bir hastalıktan olmaktan çıktı, kronik hastalık oldu”
“AIDS öldürücü bir hastalıktan olmaktan çıktı, kronik hastalık oldu”
Şenol: İskele yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor
Şenol: İskele yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor
Erhan bey atıyor ama tutturamıyor!
Erhan bey atıyor ama tutturamıyor!
Döviz kurları
Döviz kurları
Akpınar: YÖDAK başkanı kimin için çalışıyor!
Akpınar: YÖDAK başkanı kimin için çalışıyor!
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Polisten "Dikkat sis var" uyarısı
Polisten "Dikkat sis var" uyarısı
Yüksek Seçim Kurulu 5 belediyede bazı partilerin meclis üyeliği listelerini iptal etti
Yüksek Seçim Kurulu 5 belediyede bazı partilerin meclis üyeliği listelerini iptal etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim