Bütçe görüşmelerinin yarın tamamlanması bekleniyor

Cumhuriyet Meclisi’nde devam eden 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerde yarın ve Cuma günkü gündemin birleştirilerek görüşmelerin yarın tamamlanması gündemde.

TAK muhabirinin Cumhuriyet Meclisi’nden aldığı bilgiye göre koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan olağanüstü durum üzerine Başbakan Ersan Saner, bütçe görüşmelerinin bir gün daha kısaltılarak yarın tamamlanmasını önerdi.

Muhalefet partileri de öneriye olumlu yaklaştı ancak konu yarın sabah kesinlik kazanacak.

ÖZERSAY: "DURUM KRİTİK... KAPANMA KARARININ ÜLKE GENELİNE YAYILMASI YAKIN... BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ MUHTEMELEN CUMAYI BEKLEMEDEN YARIN BİTECEK"

Öte yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki Çarşamba tamamlanması gereken bütçe görüşmelerini siyasi partilerin uzlaşısıyla cuma sonuçlandırmayı kararlaştırdıklarını ancak muhtemelen cumayı da beklemeden yarın bitireceklerini belirtti.

Özersay, “Salgın açısından durum kritiktir, kapanma kararlarının daha da sertleşmesi ve ülke geneline yayılması yakındır” diyerek, hastaneden gelen bilgilerin pek iç açıcı olmadığını kaydetti.

Kudret Özersay, “Bu andan itibaren hükümet ya da muhalefet pek bir manası yok, siyasetin bitmesi gereken noktadayız. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümete salgına karşı mücadelede her konuda yardımcı olmaya hazırız ” dedi.