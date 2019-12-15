Meclis Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine yarın devam edecek.
Bütçe görüşmelerine yarın devam edilecek
Meclis Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine yarın devam edecek.
15 Aralık 2019 Pazar 06:53
Meclis Genel Kurulu’nun yarın saat 10.00’da başlayacak toplantısında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
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