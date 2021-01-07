Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YARIN BAŞLIYOR

KOMİTEDEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 5 GÜN SÜRECEK

10 MİLYAR 140 MİLYON TL OLARAK ÖNGÖRÜLEN YENİ BÜTÇEYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİN İLK GÜNÜNDE KOMİTE BAŞKANI ATUN AÇILIŞ; MALİYE BAKANI OĞUZ İSE SUNUŞ KONUŞMASI YAPACAK

2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine yarın başlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin ardından yaşanan hükümet sorunu ve yeni hükümetin geç kurulması nedeniyle geciken bütçe görüşmeleri 5 gün sürecek ve 15 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

2020 bütçesine göre yüzde 14,91 artışla 10 milyar 140 milyon TL olarak ve 760 milyon TL açıkla hazırlanan bütçe, yarın 09.30’da Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun’un açılış konuşmasıyla görüşülmeye başlanacak. Ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bütçeyle ilgili sunuş konuşması yapacak.

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde tasarının bütünü görüşülecek ve ardından Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alınacak.

Komite, ikinci toplantısını haftaya Salı günü Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri gündemiyle yapacak.

Çarşamba günkü toplantıda İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Bütçe Komitesi dördüncü toplantısını Perşembe günü Mahkemeler, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu bütçeleri için yapacak.

Bütçe görüşmelerinin beşinci ve son günü olacak Cuma günü Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerinin görüşülmesinin ardından tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 15 Ocak Cuma günkü toplantısına 09.00’da, diğer günlerde ise 09.30’da başlayacak.

2021 bütçesi, komitenin ardından Meclis Genel Kurulu’nda da görüşülerek oylanacak.

BÜTÇE KALEMLERİ

2021 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı’na 50 milyon 100 bin TL; Cumhuriyet Meclisi’ne 47 milyon 765 bin 700 TL; Başbakanlığa 94 milyon 324 bin 600 TL; Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na 157 milyon 954 bin 400 TL; Turizm ve Çevre Bakanlığı’na 116 milyon 923 bin 200 TL; Dışişleri Bakanlığı’na 121 milyon 345 bin 100 TL; İçişleri Bakanlığı’na 347 milyon 10 bin 900 TL; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na 298 milyon 977 bin 200 TL; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 356 milyon 848 bin 500 TL; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 400 milyon 811 bin 600 TL; Mahkemeler’e 71 milyon 71 bin 500 TL; Hukuk Dairesi’ne 23 milyon 354 bin 700 TL; Sayıştay Başkanlığı’na 12 milyon 794 bin 800 TL; Kamu Hizmeti Komisyonu’na 7 milyon 141 bin 700 TL; Yüksek Yönetim Denetçiliği’ne 3 milyon 782 bin 300 TL; Polis Genel Müdürlüğü’ne 493 milyon 983 bin 400 TL; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na 709 milyon TL ve Sivil Savunma Teşkilatı’na 41 milyon TL ödenek öngörülüyor.