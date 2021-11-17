banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Bütçe görüşmeleri sürüyor

Bugünkü gündemde 6 bütçe var

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:45
Bütçe görüşmeleri sürüyor

KKTC’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye devam ediyor. 

Görüşmelerin ikinci günü olan bugün Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. 

Komite, saat 10.00’da toplandı.

banner341
UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde, CTP Milletvekili Fikri Toros başkan vekili, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk; CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise üye olarak görev yapıyor.

Toplam 12 milyar 700 milyon TL öngörülen 2020 Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri yarın tamamlanacak.

Tasarı, önümüzdeki haftanın ilk üç gününde de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. 

banner360
Son Güncelleme: 17.11.2021 13:24
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Görüşmeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu hükümet programını değerlendirdi
Zaroğlu hükümet programını değerlendirdi
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar TAK'a konuştu
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar TAK'a konuştu
TDP TOCEK Başkanı İlkan, “LTB şiddete karşı yan yana” proje sorumluları ile görüştü
TDP TOCEK Başkanı İlkan, “LTB şiddete karşı yan yana” proje sorumluları ile görüştü
Güzelyurt Belediyesi Genç Yetenekler Konseri düzenledi
Güzelyurt Belediyesi Genç Yetenekler Konseri düzenledi
Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Bölge Örgütü Binası açıldı
Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Bölge Örgütü Binası açıldı
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
“Kapalı“ oyunu 8 Aralık Çarşamba akşamı perde açıyor
“Kapalı“ oyunu 8 Aralık Çarşamba akşamı perde açıyor
KTÖS, POED ile görüştü
KTÖS, POED ile görüştü
Şömineli Ev'in restoran amaçlı kiralanması için ihaleye çıkılması protesto edilecek
Şömineli Ev'in restoran amaçlı kiralanması için ihaleye çıkılması protesto edilecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim