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Bütçe görüşmeleri komitede tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı için öngörülen 10 milyar 140 milyon TL’yi 70 milyon TL artışla 10 milyar 210 milyon TL olarak oy çokluğuyla onayladı ve Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

15 Ocak 2021 Cuma 20:13
Bütçe görüşmeleri komitede tamamladı
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KOMİTE 2021 BÜTÇESİNİ 10 MİLYAR 210 MİLYON TL OLARAK OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLADI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı için öngörülen 10 milyar 140 milyon TL’yi 70 milyon TL artışla 10 milyar 210 milyon TL olarak oy çokluğuyla onayladı ve Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

8 Ocak’ta başlayan komitedeki bütçe görüşmeleri bugün öğleden sonra tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komite görüşmeleri, bugün, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı,  Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçelerinin görüşülüp oylanmasıyla tamamlandı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Dışişleri Bakanlığı için öngörülen 121 milyon 345 bin 100 TL tutarındaki ödeneği oy çokluğu ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti. Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi esnasında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve  komite toplantısına davetli olarak Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü’nden bürokratlar katılarak, görüş ve önerilerini ifade etti.

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Komite, daha sonra Maliye Bakanlığı için öngörülen 4 milyar 759 milyon 153 bin 100 TL tutarındaki ödeneği 34 milyon 600 bin TL artışla 4 milyar 793 milyon 753 bin 100 TL olarak oy çokluğuyla onayladı ve Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada, UBP Grubu milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu milletvekilleri ise ret oyu verdi.

2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçesinin görüşmeleri esnasında Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve komite toplantısına davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer bütçeyle ilgili görüş ve önerilerini sundu.  

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komite düzeyinde görüşülmesi, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı,Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bütçeleri ve Gelirler bütçesinin görüşülmesinin ardından, tasarının madde madde görüşülmesi ve bütünün oylanması ile tamamlandı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komite toplantısına, komite başkan vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısında ayrıca HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de yer aldı.

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