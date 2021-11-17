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Bütçe görüşmeleri bugün devam etti

17 Kasım 2021 Çarşamba 18:30
Bütçe görüşmeleri bugün devam etti

PGM, GKK, SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BÜTÇELERİ OY BİRLİĞİYLE; İÇİŞLERİ, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLE TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIKLARININ BÜTÇELERİ İSE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ 
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmeleri bugün de devam etti.
Bu çerçevede, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi 630 Milyon 384 Bin 900 TL, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi 890 Milyon 500 Bin TL, Sivil Savunma ve Teşkilat Başkanlığı Bütçesi 49 Milyon 500 Bin TL olarak oy birliği ile kabul edilirken; İçişleri Bakanlığı Bütçesi 546 Milyon 713 Bin TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 492 Milyon 252 Bin 900 TL, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi ise 20 Milyon TL artışla 450 Milyon 37 Bin 800 TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. 

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısında CTP Milletvekili Fikri Toros başkan vekili, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova; CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Erkut Şahali; HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli üye olarak hazır bulundu.
Komite toplantısı yarın devam edecek.
 

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Son Güncelleme: 17.11.2021 18:47
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