Bütçe görüşmeleri 5’inci gününde

Meclis Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin beşinci günü olan bugün, ikinci denemesinde toplandı. İlk toplanma denemesinde nisap olmadığı için ertelenen oturum, saat 12.30 sıralarında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında başladı.
Toplantının gündeminde, Sayıştay Başkanlığı Bütçesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçeleri var.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nden 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla geçen 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu'nda 9 Aralık Pazartesi başlayan görüşmeleri, 20 Aralık’ta tamamlanacak.