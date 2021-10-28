Büsküvütçü hakkında basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı

Büsküvütçü, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Hakkımda karalama kampanyaları ve algı operasyon tezgahlanıyor” dedi.
28 Ekim 2021 Perşembe 18:15
Son Güncelleme: 28.10.2021 19:31
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, dün, hakkında basında yer alan bazı haberlere ilişkin açıklama yaparak, aleyhinde “yalan ve iftiralara dayalı algı operasyon tezgahlandığını” ileri sürdü.
Büsküvütçü, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Hakkımda karalama kampanyaları ve algı operasyon tezgahlanıyor” dedi.