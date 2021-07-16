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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Büsküvütçü'den Erdoğan’ın Meclis’te yapacağı konuşmayı boykot edeceklere eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde yapacağı konuşmayı “boykot edenleri” eleştirdi.

16 Temmuz 2021 Cuma 10:00
Büsküvütçü'den Erdoğan’ın Meclis’te yapacağı konuşmayı boykot edeceklere eleştiri

Büsküvütçü, “Siyasi nezaket gereği konuk olan bir devlet başkanının meclisimizde yapacağı konuşmayı dinlemek bütün siyasi partiler açısından önem arz etmektedir. Boykot edilen Erdoğan değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir algı oluşmaktadır. Bu durum büyük bir oyunun parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Büsküvütçü, yaptığı yazılı açıklamada, Türk insanının örf ve adetlerinde devlet büyüklerine saygısızlık etmenin olmadığını vurgulayarak, kendi seçilmişlerine saygı gösterilmesini bekleyenlerin, TC Devleti seçilmişlerine de saygı göstermek zorunda olduğunu söyledi.

Bugün Erdoğan’ın gelişini protesto edenlerin, birkaç yıl öncesinde Rum kesimine gelen Yunan başbakanı görmek için sıraya girdiğini ileri süren Büsküvütçü, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

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“Ak Parti ve Erdoğan muhalifi olmak ile devlet düşmanı olmak arasında çok büyük fark vardır. Muhalefet her bireyin hakkıdır. Adabıyla yapıldığı müddetçe buna hiç kimsenin itirazı olmaz. Fakat konu devlet düşmanlığına gelecek olursa bu güruhun karşısında ilk duracak engel Milliyetçi Demokrasi Partisidir.”

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Son Güncelleme: 16.07.2021 10:21
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