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Büsküvütçü, aleyhine sonuçlanan davayı değerlendirdi

13 Aralık 2022 Salı 23:31
Büsküvütçü, aleyhine sonuçlanan davayı değerlendirdi

“Takdir yüce mahkememizindir”

Lefkoşa’da bir restoranda karşılaştığı Modacı Barbaros Şansal’a sarf ettiği sözler nedeniyle yargılanan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, aleyhine sonuçlanan davayı değerlendirdi.

Büsküvütçü, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Muhterem mahkememiz sınırımı aştığımı, sitem ederken çevreyi rahatsız ettiğimi, niyetim bu olmasa da şiddet içerikli görüntü verdiğimi düşünerek mahkumiyet vermiştir. Takdir yüce mahkememizindir” ifadelerini kullandı.

Buray Büsküvütçü açıklamasında şunları da kaydetti:

“KKTC devletini yönetenlere de Türk milletine de her fırsatta hakaret eden, küfürler yağdıran bu şahsa, hangi yüzle bu ülkede gezdiğini sormuştum. Ben yargılama esnasında da yaptığım fiilleri kabul etmiş ve milletime hakaret eden şahıslara karşı tavrımın aynı olacağını net bir şekilde ifade etmiştim. Muhterem mahkememiz kendisine sunulan olgular ışığında verdiği kararla bana 4 bin 500 TL para cezası vermiştir. Şeriatın kestiği parmak acımaz.”

Büsküvütçü, Şansal'ın sarf ettiği sözleri polise şikayet ettiklerini ancak bu konuda bir gelişme olmadığını, davaya bakan savcı yardımcısını söylediklerinden dolayı Başsavcılığa şikayet ettiklerini, bu şikayetin akıbetini de takip edeceklerini belirtti.

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