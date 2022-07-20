Büsküvütçü:” 20 Temmuz Mukaddes Bir Bayramdır”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekatı anısına her yıl kutlanan mukaddes bir bayram olduğunu vurguladı.

Büsküvütçü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, “20 Temmuz günü, özlem son bolmuş. Mücahit, öz kardeşi Mehmetçiğine kavuşmanın coşkusu içerisinde; dünyaya birlik ve beraberlik mesajını vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı topraklarda huzurun ve güvenin teminatı olduğunu vurgulayan Büsküvütçü, “20 Temmuz günü, acıların son bulup; yıllar boyu çekilen çilelerin aksine güzel günlerin habercisi olarak güneş gibi doğmuştur.” ifadelerini kullandı

“Türklüğün; şart ne olursa olsun bu topraklarda dün ve bugün var olduğunun, gelecekte de var olacağının garantisi 20 Temmuz 1974 tarihidir.” diyen Büsküvütçü, “Bugün bizlerin üstüne düşen bu mukaddes emanetleri ömrümüzün sonuna kadar taşıyıp gelecek kuşağa aktarmaktır. “ diye devam etti

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