Büsküvütçü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Büsküvütçü mesajında, “Tarih boyunca Türk toplumunun önüne engeller getirilmeye çalışıldığını, bu engelleri kalbindeki vatan ve millet aşkı sayesinde aşmayı başardığını” kaydetti.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurulduğu gün Türklük töresine uygun bir şekilde yönetileceğinin sözünü vermiştir. Bu konuda adımlar atılmıştır. Türk, tarihin hiçbir sayfasında esir olmamıştır. Demokrasisinden ödün vermemiştir” diyen Büsküvütçü, “15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde bulunanların, vatandaşların konu vatan olduğunda gerisinin teferruat olacağı mottosunu unuttuğunu ve hayal dünyalarında yok olduğunu” ve “ bu kişilerin heveslerinin kursağında kaldığını” belirtti.

Büsküvütçü, mesajının devamında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.