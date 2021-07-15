banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de...
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Varın siz değerlendirin
Varın siz değerlendirin
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376
Flaş Haber
Osman Baran Önay BULUNDU!
Kapat

Büsküvütçü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:30
Büsküvütçü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Büsküvütçü mesajında, “Tarih boyunca Türk toplumunun önüne engeller getirilmeye çalışıldığını, bu engelleri kalbindeki vatan ve millet aşkı sayesinde aşmayı başardığını” kaydetti.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurulduğu gün Türklük töresine uygun bir şekilde yönetileceğinin sözünü vermiştir. Bu konuda adımlar atılmıştır. Türk, tarihin hiçbir sayfasında esir olmamıştır. Demokrasisinden ödün vermemiştir” diyen Büsküvütçü, “15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde bulunanların, vatandaşların konu vatan olduğunda gerisinin teferruat olacağı mottosunu unuttuğunu ve hayal dünyalarında yok olduğunu” ve “ bu kişilerin heveslerinin kursağında kaldığını” belirtti.

banner341
Büsküvütçü, mesajının devamında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 15.07.2021 11:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Kişmir yeniden başkan!
Ali Kişmir yeniden başkan!
Osman Baran Önay BULUNDU!
Osman Baran Önay BULUNDU!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
“Hammurabi” söyleşi ve imza etkinliği yarın
“Hammurabi” söyleşi ve imza etkinliği yarın
Ersan Saner'den '15 Temmuz' mesajı
Ersan Saner'den '15 Temmuz' mesajı
Varın siz değerlendirin
Varın siz değerlendirin
Bora: Yalanlarla Ulusal davaya saldıranlar hakkında dava dosyalanmalı
Bora: Yalanlarla Ulusal davaya saldıranlar hakkında dava dosyalanmalı
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, “Toplumları Kaynaştırmada Sporun Etkisi” başlıklı panelde konuştu
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, “Toplumları Kaynaştırmada Sporun Etkisi” başlıklı panelde konuştu
LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek
LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim