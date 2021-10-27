Bursa Nilüfer Belediye Başkanı ve beraberindeki Heyet GAÜ’yü ziyaret etti

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede GAÜ bünyesinde bulunan Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi hakkında sunum gerçekleştirilerek detaylı bilgi aktarıldı. Aktarılan bilgilerde, Bursa Nilüfer’de arıcılığın geliştirilmesi için yapılacak uygulamalarda kaynak olarak kullanılacak GAÜ proje merkezinden söz edilirken aynı zamanda merkezde bal üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin akademik olarak ele alındığı ve modern uygulamalarla üreticinin kaynaklarını daha verimli kullanması açısından çalışmaların gerçekleştiğine vurgu yapıldı.
27 Ekim 2021 Çarşamba 11:00
Son Güncelleme: 27.10.2021 11:23