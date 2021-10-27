Bursa Nilüfer Belediye Başkanı ve beraberindeki Heyet GAÜ’yü ziyaret etti

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede GAÜ bünyesinde bulunan Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi hakkında sunum gerçekleştirilerek detaylı bilgi aktarıldı. Aktarılan bilgilerde, Bursa Nilüfer’de arıcılığın geliştirilmesi için yapılacak uygulamalarda kaynak olarak kullanılacak GAÜ proje merkezinden söz edilirken aynı zamanda merkezde bal üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin akademik olarak ele alındığı ve modern uygulamalarla üreticinin kaynaklarını daha verimli kullanması açısından çalışmaların gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem söz konusu ziyaretin ardından, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar’a ve akademik kadrosuna teşekkür etti.