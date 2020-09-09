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Büro-iş Yarın 1 Günlük Uyarı Grevi Yapacak

Lefkoşa, 9 Eylül 20 : KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), rotasyon usulü çalışmaya geçilmesi talebiyle yarın 1 günlük uyarı grevi yapacağını açıkladı. 

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:26
Büro-iş Yarın 1 Günlük Uyarı Grevi Yapacak
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Lefkoşa, 9 Eylül 20 : KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), rotasyon usulü çalışmaya geçilmesi talebiyle yarın 1 günlük uyarı grevi yapacağını açıkladı. 
Büro-İş’in yazılı açıklamasında, sendika yönetim kurulunun daha önce aldığı karar doğrultusunda, “Covid-19 pandemi salgınına karşı kamu, kurum ve kuruluşların personelini koruyamayan, ülkeye giriş çıkışları kontrol edemeyen, sağlık ve çalışma hayatını yap boz tahtası yapan, halk sağlığını düşünmeyen Bakanlar Kurulu’nu dün ve bugün aldığı yanlış kararlardan ötürü” protesto etti. 

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Büro-İş, toplumsal fayda olarak bu zor günlerde görev yapan İhtiyat Sandığı personelini korumak ve işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına da bir an önce rotasyon usülü çalışmaya geçilmesi talebi ile yarın 1 günlük uyarı grevi yapacağını duyurdu. 
(EMR/FEZ) 
 

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