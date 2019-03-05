Büro-iş İnönü Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Kıbrıs Türk Banka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası (Büro-İş), İnönü Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

İnönü Belediyesi’nde 2019-2020 dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi’ne İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ile Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza koydu.

Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yazılı açıklamasında, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirmeler öngören sözleşmenin iş barışını pekiştiren düzenlemeler de içerdiğini belirtti.

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