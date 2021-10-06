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Büro-iş, İhtiyat Sandığı’nda Müdür Muavini kadrosuna vekalet verilmesini eleştirdi

KKTC Büro İşçileri Sendikası (Büro-İş), İhtiyat Sandığı’nda müdür muavini kadrosuna vekalet verilmesini eleştirerek, Kamu Hizmeti Komisyonu ve İhtiyat Sandığı yasasına göre münhal kadro açılarak sonuçlandırılmasını talep etti.

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:00
Büro-iş, İhtiyat Sandığı’nda Müdür Muavini kadrosuna vekalet verilmesini eleştirdi

Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yaptığı yazılı açıklamada, İhtiyat Sandığı yönetim kurulunun geçen hafta yaptığı toplantıda gündem dışı olarak görüştüğü müdür muavinliği kadrosu için münhal açılması kararı alınması beklenirken, fırsat eşitliği ilkesi zedelenerek vekalet verildiğine işaret etti.

İhtiyat Sandığı gibi önemli bir kurumda fırsat eşitliği zedelenerek yapılan bu vekalet için münhal kadro açılmasının seçimlerden sonraya bırakılması kararının, Hür-İş Federasyonu temsilcilerinin ret oyuna rağmen alındığını belirten Tuna, İhtiyat Sandığı’nda üretilen bu kararın kurum içerisinde iş barışını zedelediğini kaydetti. Tuna,  ayrıcalık yaratan ve fırsat eşitliğine aykırı olan bu kararın, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından alınan 25/07/2019 tarihli karara da aykırı olduğunu vurguladı.

Tuna, “İhtiyat Sandığı’nda örgütlü ve yetkili sendika olarak şahıslarla ve partilerle bir derdimiz yoktur. Bizim derdimiz, mali-finans gücü olan ve topluma sıcak para sağlayan bu gözde kurumda iş barışının bozulmasıdır” dedi.

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Baytun Tuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gündemde olan yeni istihdam ve bu vekalet kadrosunun tekrardan gözden geçirilerek, Kamu Hizmeti Komisyonu ve İhtiyat Sandığı yasasına göre münhal kadro açılarak sonuçlandırılmasını talep etti.

               

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Son Güncelleme: 06.10.2021 13:15
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