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Burcu: "cumhurbaşkanımız Haksız Biçimde İtham Ediliyor"

“ANLAMAMAKTA DİRENENLERE VE SIRF ELEŞTİRİ OLSUN MANTIĞIYLA OLAYA YAKLAŞANLARA DAHA FAZLA AÇIKLAMA YAPMAK ANLAMSIZ…”

Burcu: "cumhurbaşkanımız Haksız Biçimde İtham Ediliyor"

“ANLAMAMAKTA DİRENENLERE VE SIRF ELEŞTİRİ OLSUN MANTIĞIYLA OLAYA YAKLAŞANLARA DAHA FAZLA AÇIKLAMA YAPMAK ANLAMSIZ…”

25 Mart 2019 Pazartesi 11:22
Burcu:

“ANLAMAMAKTA DİRENENLERE VE SIRF ELEŞTİRİ OLSUN MANTIĞIYLA OLAYA YAKLAŞANLARA DAHA FAZLA AÇIKLAMA YAPMAK ANLAMSIZ…”

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Meclis eski başkanlarından Sibel Siber’in son dönemde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik eleştirilerinin haksız ithamlar içerdiğini kaydetti. Burcu, “Meclis eski başkanlarından Sayın Sibel Siber son dönemde fırsat bulduğunu düşündüğü her durumda Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’ya yönelik eleştirilerde bulunmaktadır. Eleştirmek herkesin hakkı olmakla birlikte, özellikle son yaptığı açıklama ile Sayın Siber Cumhurbaşkanımızı haksız biçimde itham eder noktaya varmıştır” dedi.

Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, nüfus ve vatandaşlık politikalarının en başta vatandaşları ilgilendiren en önemli konulardan biri olduğunu ve Cumhurbaşkanının katıldığı 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde kendisinden önce konuşan hemen hemen tüm konuşmacıların nüfus tam olarak bilinmeden sağlık politikalarının belirlenemeyeceğini vurguladığını hatırlattı.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçen yıl bütçede ön görülmesine rağmen ekonomik kriz nedeniyle vazgeçilen nüfus sayımının ilk fırsatta yapılmasının gerekli olduğuna dikkati çektiğini de hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, 3 yıl önce İçişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na KKTC kimlik kartı sahiplerinin sayısını 220 bin olarak bildirdiğini, aynı bakanlığın bugün ise bu rakamı 350 bin olarak verdiğine işaret etti. Arada 130 bin fark bulunduğunu kaydeden Burcu, bu konudaki karışıklığın da giderilmesi gerektiğini belirttiğini anımsattı.

Burcu şöyle devam etti:
“Nüfus ve vatandaşlık konuları, elbette devletin yetkili organları ile de ele alınmaktadır, ancak bu konu doğrudan doğruya Kıbrıs Türk toplumunu yakından ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanımız konuya bu açıdan da bakmaktadır. Pile’de Rum yönetiminin kontrolündeki sahada yapılan ve Cumhurbaşkanımızın katılmadığı maç hakkında da konuşma ihtiyacı duyan Sayın Meclis eski Başkanı’na daha fazla izahat vermeyi gerekli görmüyoruz; çünkü bu konuda yeterince açıklama yapılmıştır. Anlamamakta direnenlere ve sırf eleştiri olsun mantığıyla olaya yaklaşanlara daha fazla açıklama yapmak anlamsızdır.

Meclis eski başkanlarından Sayın Sibel Siber’in belli bir amaçla gündemde kalma çabasını anlayışla karşılamakla birlikte, tamamen haksız bir zemin üzerinden yaptığı bu tür açıklamaların Sayın Cumhurbaşkanı’na değil, sadece kendi amacına zarar vereceğini düşünmesini salık veririz.”

(RU/FEZ)

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