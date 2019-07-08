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Burcu: “Yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir...”

Burcu: “Yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir...”

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
Burcu: “Yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir...”

BURCU, CUMHURBAŞKANI’NIN TİCARET ODASI FORUMU 1. EKONOMİ KONFERANSI’NA KATILMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI...

“İSTER KENDİ İNİSİYATİFİYLE İSTER TELKİNLE BU SAYGISIZLIĞI YAPMIŞ OLSUN, SİSTEMLİ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASININ YENİ BİR HALKASI”

“SAYIN CUMHURBAŞKANI BU TÜR DAVRANIŞLARLA İTİBAR KAYBETMEZ; AKSİNE BU DAVRANIŞLARI SERGİLEYENLER VE ONLARI TEŞVİK EDENLER HALKIMIZIN GÖZÜNDE İTİBAR KAYBINA UĞRARLAR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’na Cumhurbaşkanı’nın katılmama nedeniyle ilgili açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı’nın davetli olduğu toplantıda adının protokol konuşmaları listesinde yer almadığını aktardı.

“Bilindiği üzere bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde, konuşma yapıp yapmamaya kendisinin karar vermesi yerleşik bir usuldür” diyen Burcu “bu yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir” ifadelerini kullandı.

Burcu Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu tür davranışlarla itibar kaybetmeyeceğini; aksine bu davranışları sergileyenler ve onları teşvik edenlerin halkın gözünde itibar kaybına uğradığını vurguladı.

Burcu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’yi ziyareti ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile organize ettiği Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ilişkilendirildiği haber ve yorumlar üzerine kamuoyunu bilgilendirdi.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARŞILIKLI SAYGI TEMELİNDE BİR İLİŞKİ GÖZETİLDİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişki gözettiğine işaret eden Burcu, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Türkiye’den adamıza gelen ve görüşme arzusunda bulunan iktidar ya da muhalefete mensup konuklara kapısını her zaman açık tutmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda daha önce çeşitli vesilelerle görüşülen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, bu ziyaretinde görüşme talebinde bulunmadığını ifade eden Burcu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla Oktay’ın bu gelişinde Cumhurbaşkanı ile görüşme talep edilmeyeceği, Oktay’ın 20 Temmuz’da adaya tekrar geleceği, o tarihte ziyaret yapmak istediğini de kaydetti.

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“CUMHURBAŞKANI’NIN KONUŞMASININ ÖNGÖRÜLMEDİĞİ SÖYLENDİ… “

Burcu açıklamasında, Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’na Cumhurbaşkanının katılmama nedeni ile ilgili de bazı hususları açıklığa kavuşturdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu toplantıya katılması için KTTO’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz imzasıyla bir davet gönderildiğini kaydeden Burcu şöyle devam etti:

“Bu davette program kısmında ‘Protokol Konuşmaları’ ifadesi de yer almıştır. Daha sonra toplantı tarihi değişmiş, davet ikinci bir mektupla tekrarlanmıştır. Bu kez gelen davet yazısında ise protokol konuşmaları bölümünde 4 konuşmacının adının yer aldığı görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanı’nın davetli olduğu toplantıda adının protokol konuşmaları listesinde yer almadığını ilgililerle görüştüğünde, aldığı cevap KTTO Yönetim Kurulu’nda konuşma listesinin bu şekilde kararlaştırıldığı, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının öngörülmediği şeklinde olmuştur.”

“YERLEŞİK USUL SAYGISIZCA ÇİĞNENMİŞTİR… SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A DA MI AYNI MUAMELE YAPILACAK?”

Bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde, konuşma yapıp yapmamaya kendisinin karar vermesinin yerleşik bir usul olduğuna işaret eden Burcu bu yerleşik usul “saygısızca çiğnendiğini” kaydetti.

“Bu toplantının ikincisi muhtemelen Türkiye’de yapılacaktır. Bu ikinci toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan davet edildiği takdirde ona da mı aynı muamele yapılacaktır?” diye soran Burcu şöyle devam etti:

“KTTO Kıbrıs Türk toplumunun köklü kurumlarından biridir. Cumhurbaşkanlığı olarak iyi ilişkiler içinde olduğumuz bu kurumun şimdiki yönetiminin bu vahim saygısızlığına neyin yol açtığını, üyelerine ve kamuoyuna açıklama zorunluluğu vardır”

“İSTER KENDİ İNİSİYATİFİYLE İSTER TELKİNLE BU SAYGISIZLIĞI YAPMIŞ OLSUN, SİSTEMLİ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASININ YENİ BİR HALKASI”

İster kendi inisiyatifiyle ister telkinle bu saygısızlığı yapmış olsun, KTTO Yönetim Kurulu’nun bu davranışının son zamanlarda “Cumhurbaşkanlığı’na karşı yürütülen sistemli itibarsızlaştırma çabasının yeni bir halkasını oluşturduğunu” vurgulayan Burcu, “Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk halkını en üst temsil görevi yapan Sayın Cuhurbaşkanı bu tür davranışlarla itibar kaybetmez; aksine bu davranışları sergileyenler ve onları teşvik edenler halkımızın gözünde itibar kaybına uğrarlar” dedi.

Son Güncelleme: 08.07.2019 14:40
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